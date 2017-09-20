Летом 2017 года жители России выбирали отечественные курорты

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Москва, 20 сентября. В Федеральном агентстве по туризму РФ подвели предварительные итоги летнего сезона-2017. По данным ведомства, жители России предпочитают отдыхать на отечественных курортах.

Руководитель ведомства Олег Сафонов заявил, что летом 2017 года высокогорный кластер в Сочи был загружен на рекордные 80%, сообщают «Известия». В определенные месяцы количество отдыхающих на этом курорте выросло на 23–40%.

Кроме этого, по данным представителей туроператоров, серьезный рост турпотока по внутренним направлениям был зафиксирован в июле. По мнению Сафонова, те российские курорты и отели, которые жалуются на спад туристов, просто недостаточно эффективно работают.