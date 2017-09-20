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Россия не допустит сценарий Сербской Краины: эксперт оценил проект о миротворцах в Донбассе
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    Россия не допустит сценарий Сербской Краины: эксперт оценил проект о миротворцах в Донбассе

    9:55  20 Сентября 2017
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    Россия не допустит сценарий Сербской Краины: эксперт прокомментировал проект о миротворцах в Донбассе

    Работа над российским проектом резолюции о миротворцах на территории Донбасса не остановлена. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    План России

    «Нельзя сказать, что работа (по резолюции, — Прим. ФАН) остановлена. Всегда, когда резолюция вносится, те страны, которые хотят какие-то предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы такое приглашение направили всем нашим коллегам, провели обсуждение, но пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста», — сказал Лавров.

    Россия не допустит сценарий Сербской Краины: эксперт прокомментировал проект о миротворцах в Донбассе

    В свою очередь Лавров добавил, что Москва так ничего и не услышала конкретного по проекту российской резолюции по охране миссии ОБСЕ. Он отметил, что Украина в этом отношении высказывает лишь «абстрактное несогласие».

    «Киев смотрит за океан»

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что пока Киев смотрит за океан и настраивает Вашингтон на неприятие любого российского решения по вводу миротворцев, Москва последовательно продвигает свою позицию. Она уже получила поддержку народа Донецкой и Луганской народных республик и не допускает возможности повторения в Донбассе сценария Сербской Краины.

    «Исключительно охранная функция сотрудников ОБСЕ не позволит США загнать ДНР и ЛНР в ловушку и отдать на растерзание киевскому режиму. Тем более, Россия будет настаивать на введение в зону конфликта российских миротворцев, что позволит обеспечить безопасность республик и даст возможность реализации ситуации по примеру Абхазии и Южной Осетии-Алании. Есть ли шанс на реализацию российского предложения? Более чем. Без последнего слова Москвы не может быть совершено ни одно действие в Донбассе. И Запад это признает. Да, Европе нужно в чем-то быть несогласной с Москвой. Однако будут дальнейшие диалоги по миротворцам, и российская позиция будет принята», — добавил Антон Бредихин.

    Россия не допустит сценарий Сербской Краины: эксперт прокомментировал проект о миротворцах в Донбассе

    Напомним, 5 сентября этого года президент России Владимир Путин предложил разместить миссию ООН на линии разграничения в Донбассе, чтобы обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что это произойдет исключительно при согласии ДНР и ЛНР и отводе сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позднее российский лидер уточнил, что размещение миссии ООН возможно и не только на линии соприкосновения.

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    Автор: Илья Муромский
    #путин #днр #россия #сша #всу #донбасс #украина #лнр #лавров
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