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Поезда между Москвой и Петербургом отстают от графика из-за ночного сбоя
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    Поезда между Москвой и Петербургом отстают от графика из-за ночного сбоя

    9:29  20 Сентября 2017
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    Поезда между Москвой и Петербургом отстают от графика из-за ночного сбоя

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой, отстают от графика из-за ночного сбоя на участке Дорошиха-Лихославль, сообщили представители пресс-службы ОАО «РЖД».

    «20 сентября на перегоне Дорошиха-Лихославль Октябрьской железной дороги по техническим причинам был остановлен поезд №20 сообщением Москва-Санкт-Петербург», — рассказали представители компании.

    Эта остановка вызвала сбой в движении поездов: некоторые из них отстают от графика от 10 минут до 2 часов. Отмечается, что «Сапсаны» идут по расписанию, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    «Поезд №20 проследует с отставанием от графика около четырех часов», — заметили в РЖД.

    Поезда между Москвой и Петербургом отстают от графика из-за ночного сбоя

    Ранее РЖД объявили о снижении цен на скоростной поезд «Сапсан».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #петербург #сапсан #железная дорога #бой #ржд #график
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