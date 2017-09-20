Поезда между Москвой и Петербургом отстают от графика из-за ночного сбоя

В Избранное

Санкт-Петербург, 20 сентября. Поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой, отстают от графика из-за ночного сбоя на участке Дорошиха-Лихославль, сообщили представители пресс-службы ОАО «РЖД».

«20 сентября на перегоне Дорошиха-Лихославль Октябрьской железной дороги по техническим причинам был остановлен поезд №20 сообщением Москва-Санкт-Петербург», — рассказали представители компании.

Эта остановка вызвала сбой в движении поездов: некоторые из них отстают от графика от 10 минут до 2 часов. Отмечается, что «Сапсаны» идут по расписанию, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«Поезд №20 проследует с отставанием от графика около четырех часов», — заметили в РЖД.

Ранее РЖД объявили о снижении цен на скоростной поезд «Сапсан».