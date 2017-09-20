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NASA запустит зонд для исследования Солнца‍ в 2018 году
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    NASA запустит зонд для исследования Солнца‍ в 2018 году

    9:22  20 Сентября 2017
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    NASA запустит зонд для исследования Солнца‍ в 2018 году

    Нью-Йорк, 20 сентября. Космическое агентство NASA планирует запустить зонд для исследования Солнца. Ожидается, что космическая станция Parker Solar Probe пройдет около 6,4 млн км от поверхности светила. Таким образом, станция подойдет к Солнцу ближе, чем Меркурий.

    «Данные, собранные в ходе этого полета, обеспечат поистине революционные изменения в наших представлениях о Солнце», — отмечается в пресс-релизе NASA.

    По информации газеты The New York Times, станцию защитят от сильнейшего солнечного жара, который составляет 1300 градусов по Цельсию. Ученые покроют Parker Solar Probe специальным покрытием толщиной 11,43 см. Эта защита обеспечит аппарату нормальное функционирование для изучения потока солнечных частиц, магнитных полей, плазмы и заряженных частиц.

    NASA запустит зонд для исследования Солнца‍ в 2018 году

    Наблюдения американской станции позволят прогнозировать «космическую погоду» в окрестностях Земли, отмечают ученые.

    Напомним, что в 1972 году аппарат Helios 2 приблизился к Солнцу на расстояние в 43,2 млн км.

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    Автор: Дима Оленин
    #nasa #солнце
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