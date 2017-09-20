Путин обсудит развитие регионов России с избранными губернаторами

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Москва, 20 сентября. В среду президент Владимир Путин встретится с избранными в ходе всеобщего дня голосования губернаторами российских регионов. На встрече будет обсуждаться дальнейшее развитие их регионов.

«Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, 10 сентября в ходе единого дня голосования были избраны 17 губернаторов и глав входящих в состав России республик. Выборы проходили одновременно в 82 регионах России.

Встречи президента России с вновь избранными губернаторами уже успели стать традицией — в сентябре 2015 года Путин встретился с главами регионов в Сочи, а в 2016 году — в Москве. В ходе встреч глава государства подчеркивал, что губернаторы должны быть политически нейтральны. Президент рекомендовал губернаторам сосредоточиться на решении повседневных вопросов, от которых зависит благосостояние каждой семьи. В ходе своей рабочей поездки по регионам Путин повторил данную рекомендацию, отметив, что масштабные успехи и развитие не должны заслонять недостатки, от которых страдают люди на местах.