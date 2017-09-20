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НАТО планирует отправить в Афганистан несколько тысяч военных инструкторов
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    НАТО планирует отправить в Афганистан несколько тысяч военных инструкторов

    9:24  20 Сентября 2017
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    НАТО планирует отправить в Афганистан несколько тысяч военных инструкторов

    Нью-Йорк, 20 сентября. Североатлантический альянс вслед за США планирует увеличить на несколько тысяч военных состав миссии по обучению афганских сил. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

    По данным агентства Associated Press, Столтенберг в полной мере поддерживает новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану, оглашенную в прошлом месяце американским лидером Дональдом Трампом.

    НАТО планирует отправить в Афганистан несколько тысяч военных инструкторов

    Генсек альянса отметил, что страны-члены НАТО договорились увеличить «на несколько тысяч» число военных наставников, которые будет обучать афганских военных.

    «Сейчас мы находимся в процессе принятия окончательного решения», — добавил он.

    Новая политика США свидетельствует о том, что американские военные силы будут располагаться в Афганистане в течение долгого времени, передает AP.

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    Автор: Дана Балан
    #сша #афганистан #нато
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