НАТО планирует отправить в Афганистан несколько тысяч военных инструкторов

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Нью-Йорк, 20 сентября. Североатлантический альянс вслед за США планирует увеличить на несколько тысяч военных состав миссии по обучению афганских сил. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По данным агентства Associated Press, Столтенберг в полной мере поддерживает новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану, оглашенную в прошлом месяце американским лидером Дональдом Трампом.

Генсек альянса отметил, что страны-члены НАТО договорились увеличить «на несколько тысяч» число военных наставников, которые будет обучать афганских военных.

«Сейчас мы находимся в процессе принятия окончательного решения», — добавил он.

Новая политика США свидетельствует о том, что американские военные силы будут располагаться в Афганистане в течение долгого времени, передает AP.