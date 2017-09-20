Пять постоянных членов Совбеза ООН войдут в контактную группу по Сирии

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Москва, 20 сентября. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН могут войти в контактную группу по Сирии, заявил посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Французский посол обратил внимание, что Париж считает необходимым переход к политической фазе разрешения конфликта в Сирии.

«В контактную группу предположительно должны войти пять постоянных членов Совета безопасности ООН, конечно, Россия в их числе», — цитирует Берманна РИА Новости.

В настоящее время ведутся соответствующие консультации. Подчеркивается, что речь идет о постоянных членах Совбеза ООН от России, США, Франции Великобритании и Китая.

Ранее сообщалось, что в Сирии началось создание зоны деэскалации в Идлибе.