Сирия: «Джебхат ан-Нусра» использует подземные тоннели для вылазок вблизи Дамаска

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Дамаск, 20 сентября. Генерал сирийской армии Набиль Исра заявил, что террористами используется многокилометровая сеть тоннелей в пригородах Дамаска — Джобар и Айн Терма, с целью дестабилизации обстановки в данном регионе.

Генерал пояснил, что боевики «Джебхат ан-Нусры»* при помощи таких подземелий скрытно перемещаются между городскими кварталами и ведут огонь по позициям правительственных войск и умеренной оппозиции, вынуждая их нарушить режим перемирия в зонах деэскалации.

По его словам, большая часть дамасских подземелий уже обнаружена и уничтожена.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики оппозиционных формирований, базирующиеся в провинции Идлиб, получили крупную партию вооружений.

«Джебхат ан-Нусра»* признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.



* Организация запрещена на территории РФ.