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Сирия: «Джебхат ан-Нусра» использует подземные тоннели для вылазок вблизи Дамаска
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» использует подземные тоннели для вылазок вблизи Дамаска

    9:12  20 Сентября 2017
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» использует подземные тоннели для вылазок вблизи Дамаска

    Дамаск, 20 сентября. Генерал сирийской армии Набиль Исра заявил, что террористами используется многокилометровая сеть тоннелей в пригородах Дамаска — Джобар и Айн Терма, с целью дестабилизации обстановки в данном регионе. 

    Генерал пояснил, что боевики «Джебхат ан-Нусры»* при помощи таких подземелий скрытно перемещаются между городскими кварталами и ведут огонь по позициям правительственных войск и умеренной оппозиции, вынуждая их нарушить режим перемирия в зонах деэскалации.

    По его словам, большая часть дамасских подземелий уже обнаружена и уничтожена.

    Напомним, ранее сообщалось, что боевики оппозиционных формирований, базирующиеся в провинции Идлиб, получили крупную партию вооружений

    «Джебхат ан-Нусра»* признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #джебхат ан-нусра
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