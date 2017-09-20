Сирия: «Джебхат ан-Нусра» использует подземные тоннели для вылазок вблизи Дамаска
Дамаск, 20 сентября. Генерал сирийской армии Набиль Исра заявил, что террористами используется многокилометровая сеть тоннелей в пригородах Дамаска — Джобар и Айн Терма, с целью дестабилизации обстановки в данном регионе.
Генерал пояснил, что боевики «Джебхат ан-Нусры»* при помощи таких подземелий скрытно перемещаются между городскими кварталами и ведут огонь по позициям правительственных войск и умеренной оппозиции, вынуждая их нарушить режим перемирия в зонах деэскалации.
По его словам, большая часть дамасских подземелий уже обнаружена и уничтожена.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики оппозиционных формирований, базирующиеся в провинции Идлиб, получили крупную партию вооружений.
«Джебхат ан-Нусра»* признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.