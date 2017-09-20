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«Бинбанк» отказался комментировать слухи о возможной санации
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    «Бинбанк» отказался комментировать слухи о возможной санации

    9:14  20 Сентября 2017
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    «Бинбанк» отказался комментировать слухи о возможной санации

    Москва, 20 сентября. Официальные представители российского «Бинбанка» отказались комментировать распространенную рядом СМИ информацию о том, что Центробанк готовится к масштабной санации банка.

    «Без комментариев», — ответила пресс-служба кредитной организации на запрос РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно, что ряд близких к Центробанку и «Бинбанку» источников сообщили о том, что в «Бинбанк» может быть введена временная администрация, а сам он передан российскому Фонду консолидации банковского сектора. Вместе с основным банком в ФКБС может отойти «Бинбанк диджитал» и «Рост банк».

    «Бинбанк» отказался комментировать слухи о возможной санации

    На сентябрь 2017 года «Бинбанк» занимает 12 место в России по размеру активов. За август размеры пассивов «Бинбанка» сократились на 5%, в том числе депозиты населения сократились на 22 млрд рублей.

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    Автор: Валентин Меликов
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