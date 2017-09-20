«Бинбанк» отказался комментировать слухи о возможной санации

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Москва, 20 сентября. Официальные представители российского «Бинбанка» отказались комментировать распространенную рядом СМИ информацию о том, что Центробанк готовится к масштабной санации банка.

«Без комментариев», — ответила пресс-служба кредитной организации на запрос РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что ряд близких к Центробанку и «Бинбанку» источников сообщили о том, что в «Бинбанк» может быть введена временная администрация, а сам он передан российскому Фонду консолидации банковского сектора. Вместе с основным банком в ФКБС может отойти «Бинбанк диджитал» и «Рост банк».

На сентябрь 2017 года «Бинбанк» занимает 12 место в России по размеру активов. За август размеры пассивов «Бинбанка» сократились на 5%, в том числе депозиты населения сократились на 22 млрд рублей.