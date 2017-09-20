Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников

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Вашингтон, 20 сентября. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил ему сожаление по поводу ситуации, которая произошла с участием телохранителей турецкого лидера в Вашингтоне.

Об этом Эрдоган рассказал во время своего интервью PBS.

.@RT_Erdogan tells @JudyWoodruff Trump called him abt incident in DC this summer to say he was sorry + wanted to "follow up on this issue." pic.twitter.com/CoVXYFamDV — PBS NewsHour (@NewsHour) September 19, 2017

По словам президента Турции, Дональд Трамп позвонил ему неделю назад. Глава США сказал, что жалеет о происшедшем. Американский лидер уверил своего коллегу, что займется этим вопросом во время следующего официального визита Эрдогана в Вашингтон.

Напомним, что ранее американская полиция предъявила обвинения 15 охранникам президента Турции.