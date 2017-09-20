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Политика
Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников
Политика
Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников
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    Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников

    8:58  20 Сентября 2017
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    Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников

    Вашингтон, 20 сентября. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил ему сожаление по поводу ситуации, которая произошла с участием телохранителей турецкого лидера в Вашингтоне.

    Об этом Эрдоган рассказал во время своего интервью PBS.

    По словам президента Турции, Дональд Трамп позвонил ему неделю назад. Глава США сказал, что жалеет о происшедшем. Американский лидер уверил своего коллегу, что займется этим вопросом во время следующего официального визита Эрдогана в Вашингтон.

    Напомним, что ранее американская полиция предъявила обвинения 15 охранникам президента Турции.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #турция #эрдоган
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