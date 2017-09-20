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В договоре много дыр: эксперт объяснил подозрения России в адрес США по ДРСМД
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    В договоре много дыр: эксперт объяснил подозрения России в адрес США по ДРСМД

    9:16  20 Сентября 2017
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    В договоре много дыр: эксперт объяснил подозрения России в адрес США по ДРСМД

    Российская Федерация и Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), по этой теме продолжаются консультации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сохранение договора

    «Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — заявил Сергей Лавров, добавив, что российские подозрения были предъявлены Соединенным Штатам.

    В договоре много дыр: эксперт объяснил подозрения России в адрес США по ДРСМД

    По его словам, США также предъявили претензии России, но они никак не могут конкретно обосновать, что их так встревожило.

    «В любом случае, разговор надо вести», — отметил глава российского министерства иностранных дел.

    Без сенсации

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности всегда имел очень много дыр. В частности, американцы камуфлируют наступательное вооружение под оборонное. Например, оснащая системы ПРО, которые развертываются в Европе.

    «То, что Лавров говорит открыто, уже фигурировало в закрытых переговорах между США и Россией, и в целом для американцев новостью не является — мы знаем об этих программах довольно много. Но именно поэтому в заявлении Лаврова нет ничего сенсационного. Оно связано с торгом вокруг северо-корейской ситуации. У нас есть все основания для публичного давления американцев на мозоль по ПРО. Следующий акт — публичное озвучивание технических характеристик по пакетам, которые подпадают под нарушение договора. Американцы могут это озвучивание воспринять болезненно. Это ведь и секрет, который они хотели бы скрыть от Китая. То есть американцы могут подозревать нас в обмене разведданными с Китаем, но публичное озвучивание по ракетам снимет с нас ответственность. США это не выгодно», — резюмировал Игорь Рябов.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #трамп #лавров #тиллерсон
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