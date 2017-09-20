В договоре много дыр: эксперт объяснил подозрения России в адрес США по ДРСМД
Российская Федерация и Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), по этой теме продолжаются консультации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Сохранение договора
«Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — заявил Сергей Лавров, добавив, что российские подозрения были предъявлены Соединенным Штатам.
По его словам, США также предъявили претензии России, но они никак не могут конкретно обосновать, что их так встревожило.
«В любом случае, разговор надо вести», — отметил глава российского министерства иностранных дел.
Без сенсации
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности всегда имел очень много дыр. В частности, американцы камуфлируют наступательное вооружение под оборонное. Например, оснащая системы ПРО, которые развертываются в Европе.
«То, что Лавров говорит открыто, уже фигурировало в закрытых переговорах между США и Россией, и в целом для американцев новостью не является — мы знаем об этих программах довольно много. Но именно поэтому в заявлении Лаврова нет ничего сенсационного. Оно связано с торгом вокруг северо-корейской ситуации. У нас есть все основания для публичного давления американцев на мозоль по ПРО. Следующий акт — публичное озвучивание технических характеристик по пакетам, которые подпадают под нарушение договора. Американцы могут это озвучивание воспринять болезненно. Это ведь и секрет, который они хотели бы скрыть от Китая. То есть американцы могут подозревать нас в обмене разведданными с Китаем, но публичное озвучивание по ракетам снимет с нас ответственность. США это не выгодно», — резюмировал Игорь Рябов.