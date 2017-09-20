В договоре много дыр: эксперт объяснил подозрения России в адрес США по ДРСМД

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Российская Федерация и Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), по этой теме продолжаются консультации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сохранение договора

«Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — заявил Сергей Лавров, добавив, что российские подозрения были предъявлены Соединенным Штатам.

По его словам, США также предъявили претензии России, но они никак не могут конкретно обосновать, что их так встревожило.

«В любом случае, разговор надо вести», — отметил глава российского министерства иностранных дел.

Без сенсации

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности всегда имел очень много дыр. В частности, американцы камуфлируют наступательное вооружение под оборонное. Например, оснащая системы ПРО, которые развертываются в Европе.