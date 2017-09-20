Сирия: Вашингтон не называет сроки ухода из Ат-Танфа

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Москва, 20 сентября. Вашингтон заявляет о принципиальной готовности покинуть сирийский Ат-Танф, где на сегодняшний день находится военная база американской международной коалиции, оказывающей поддержку вооруженной оппозиции, однако не говорят о конкретных сроках. Об этом в среду сообщил военно-дипломатический источник.

По словам собеседника, США готовы покинуть Ат-Танф, но не говорят, когда именно это случится.

«Говорят, что да, но через какое время, мы не знаем», — передает слова источника РИА Новости.

Напомним, в сирийском Ат-Танфе дислоцируется одна из военных баз США, где они проводят обучение и помогают оппозиции вооружением.

В конце весны и начале лета 2017 года коалиция во главе с США наносила удары по сирийским силам, которые приблизились к отрядам оппозиции в районе Ат-Танф.