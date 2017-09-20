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Новости Сирии
Сирия: Вашингтон не называет сроки ухода из Ат-Танфа
Новости Сирии
Сирия: Вашингтон не называет сроки ухода из Ат-Танфа
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    Сирия: Вашингтон не называет сроки ухода из Ат-Танфа

    8:58  20 Сентября 2017
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    Сирия: Вашингтон не называет сроки ухода из Ат-Танфа

    Москва, 20 сентября. Вашингтон заявляет о принципиальной готовности покинуть сирийский Ат-Танф, где на сегодняшний день находится военная база американской международной коалиции, оказывающей поддержку вооруженной оппозиции, однако не говорят о конкретных сроках. Об этом в среду сообщил военно-дипломатический источник. 

    По словам собеседника, США готовы покинуть Ат-Танф, но не говорят, когда именно это случится.

    «Говорят, что да, но через какое время, мы не знаем», — передает слова источника РИА Новости.

    Сирия: Вашингтон не называет сроки ухода из Ат-Танфа

    Напомним, в сирийском Ат-Танфе дислоцируется одна из военных баз США, где они проводят обучение и помогают оппозиции вооружением.

    В конце весны и начале лета 2017 года коалиция во главе с США наносила удары по сирийским силам, которые приблизились к отрядам оппозиции в районе Ат-Танф.  

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    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #ат-танф
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