Рабочий погиб, подорвавшись на самодельной паровой установке в Иркутске
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Иркутск, 20 сентября. Рабочий погиб в результате взрыва на производственной базе ЗАО «Сибирская производственная компания» в Иркутске. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
По данным ведомства, трагедия произошла в минувший понедельник. По предварительным данным, рабочий чистил двигатель с помощью самодельной паровой установки. Внезапно оборудование взорвалось, передает телеканал «360».
От тяжелых травм житель Иркутска погиб на месте.
В настоящее время инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.