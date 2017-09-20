Рабочий погиб, подорвавшись на самодельной паровой установке в Иркутске

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Иркутск, 20 сентября. Рабочий погиб в результате взрыва на производственной базе ЗАО «Сибирская производственная компания» в Иркутске. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным ведомства, трагедия произошла в минувший понедельник. По предварительным данным, рабочий чистил двигатель с помощью самодельной паровой установки. Внезапно оборудование взорвалось, передает телеканал «360».

От тяжелых травм житель Иркутска погиб на месте.

В настоящее время инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.