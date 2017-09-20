Президент Южной Кореи гарантировал безопасность на Играх-2018

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Сеул, 20 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал Международному олимпийскому комитету, что Игры-2018 пройдут в стране в полной безопасности, несмотря на ситуацию на Корейском полуострове.

Как пишет Reuters, глава государства отметил, что «у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова».

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что успешное проведение Игр в Пхенчхане с 9 по 25 февраля позволит устранить беспокойство по поводу безопасности и продемонстрирует мир и стабильность в регионе.

Ранее Международный олимпийский комитет утвердил Париж и Лос-Анджелес в качестве столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.