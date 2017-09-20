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Жителей Доминиканы призывают эвакуироваться из-за урагана «Мария»
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    Жителей Доминиканы призывают эвакуироваться из-за урагана «Мария»

    8:37  20 Сентября 2017
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    Жителей Доминиканы призывают эвакуироваться из-за урагана «Мария»

    Москва, 20 сентября. В восьми провинциях Доминиканской Республики был объявлен максимальный уровень тревоги. Это связано с приближением урагана «Мария».

    В настоящее время ураган направляется к Виргинским островам и Пуэрто-Рико, оставив позади Гваделупу, Мартинику и Доминику, сообщает местное издание Listin Diario. Власти республики призвали жителей низменных районов эвакуироваться. Метеорологи заявляли, что «Мария» достигнет территории Доминиканской Республики в четверг, 21 сентября.

    Жителей Доминиканы призывают эвакуироваться из-за урагана «Мария»

    Ранее сообщалось, что «Мария» набирает силу и двигается на Пуэрто-Рико. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ураган #доминикана #мария
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