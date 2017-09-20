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Восьмиклассник скончался в Ульяновске после урока физкультуры
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    Восьмиклассник скончался в Ульяновске после урока физкультуры

    8:33  20 Сентября 2017
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    Восьмиклассник скончался в Ульяновске после урока физкультуры

    Ульяновск, 20 сентября. Следователи Ульяновска устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего школьника. Как стало известно ФАН, ребенок был госпитализирован после урока, так как почувствовал себя очень плохо. Врачи не смогли его спасти. На данный момент проводится доследственная проверка.

    По предварительным данным, накануне восьмиклассник посетил урок физкультуры, хотя имел от него освобождение. После занятия ему стало плохо. Школьник был госпитализирован в стационар. Вскоре он скончался, несмотря на оказанную врачами помощь.

    Как отметили в СУ СКР по Ульяновской области, сейчас проводится проверка, опрашивается медицинский и педагогический персонал учебного заведения.

    Также будут проведены экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

    Восьмиклассник скончался в Ульяновске после урока физкультуры

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    Автор: Алия Садыкова
    #ульяновск #школьник #школа #физкультура
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