Производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%
Москва, 20 сентября. Федеральная служба государственной статистики сообщила, что в России зафиксирован резкий рост производства легковых машин.
Отмечается, что за прошлый месяц этого года на российском рынке было сделано 109 тыс. автомобилей, что практически на 25% больше показателей за аналогичный период минувшего года.
Кроме того, если брать во внимание июльскую статистику, то концерны увеличили долю выпуска на 15,5%. Позитивная динамика зафиксирована не только в сегменте легковых автомобилей.
Объем выпуска большегрузов продемонстрировал еще более эффектные результаты. Например, в августе было произведено 12,5 тыс. грузовиков, что на 30% больше предыдущих результатов.
Ранее отечественный концерн «АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross.