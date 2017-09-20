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Экономика
Производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%
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    Производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%

    8:33  20 Сентября 2017
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    Производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%

    Москва, 20 сентября. Федеральная служба государственной статистики сообщила, что в России зафиксирован резкий рост производства легковых машин.

    Отмечается, что за прошлый месяц этого года на российском рынке было сделано 109 тыс. автомобилей, что практически на 25% больше показателей за аналогичный период минувшего года.

    Кроме того, если брать во внимание июльскую статистику, то концерны увеличили долю выпуска на 15,5%. Позитивная динамика зафиксирована не только в сегменте легковых автомобилей.

    Производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%

    Объем выпуска большегрузов продемонстрировал еще более эффектные результаты. Например, в августе было произведено 12,5 тыс. грузовиков, что на 30% больше предыдущих результатов.

    Ранее отечественный концерн «АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #экономика #автомобили
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