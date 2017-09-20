ООН готова помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

В Избранное

Нью-Йорк, 20 сентября. Организация Объединенных наций готова оказать помощь Мексике, которая пострадала от разрушительного землетрясения.

Такое заявление сделал во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС. Как заявил Дюжаррик, глава всемирной организации Антониу Гутерриш выражает соболезнования мексиканцам в связи с трагедией. Представители ООН готовы оказать Мексике необходимую помощь.

Напомним, что во вторник в Мексике произошло сильное землетрясение. В стране было объявлено чрезвычайное положение.