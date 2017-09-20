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Происшествия
Рабочий погиб, подорвавшись на самодельной паровой установке в Иркутске
Общество
ООН готова помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения
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    ООН готова помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

    8:25  20 Сентября 2017
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    ООН готова помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

    Нью-Йорк, 20 сентября. Организация Объединенных наций готова оказать помощь Мексике, которая пострадала от разрушительного землетрясения.

    Такое заявление сделал во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС. Как заявил Дюжаррик, глава всемирной организации Антониу Гутерриш выражает соболезнования мексиканцам в связи с трагедией. Представители ООН готовы оказать Мексике необходимую помощь.

    Напомним, что во вторник в Мексике произошло сильное землетрясение. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

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    Автор: Алексей Громов
    #оон #землетрясение #мексика
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