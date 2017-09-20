Ученые рассказали о необычных свойствах «гигантского карлика» за орбитой Нептуна

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Белфаст, 20 сентября. Изучив данные, собранные автоматизированным телескопом Pan-STARRS1, исследователи из университета Белфаста описали свойства «гигантской» карликовой планеты, обнаруженной за орбитой Нептуна. Транснептуновый объект было непросто обнаружить, отмечают ученые, поскольку для этого потребовалось исследовать не плоскость эклиптики, а большие области над и под ней.

Благодаря снимкам телескопа ученым описать орбиту карликовой планеты и приблизительно определить ее размеры, составляющие 600–900 км в диаметре. «Гигантский карлик» 2010 JO179 движется вокруг Солнца по огромному эллипсу, Самая ближняя точка ее орбиты удалена от Солнца на 39 астрономических единиц (примерно на том же расстоянии, что и Плутон), а самая дальняя — 117 астрономических единиц. Плоскость ее орбиты на 30 градусов отклонена от плоскости эклиптики.

Ученые уверены, что в дальнейшем будет найдено значительно больше подобных объектов на «задворках» Солнечной системы — это соответствует существующим представлениям о формировании планетной системы.