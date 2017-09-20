Разгерметизация нефтяной скважины произошла в Оренбургской области

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Москва, 20 сентября. Главное управление МЧС России по Оренбургской области сообщило о разгерметизации нефтяной скважины. Выброс на скважине произошел ранним утром в среду.

«В 05.45 (3.45 по Москве) поступило сообщение о том, что на скважине, находящейся в семи километрах от населенного пункта Чкалов Оренбургского района, при проведении ремонтных работ, произошла разгерметизация скважины (выброс нефтяной жидкости и сероводорода)», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой чрезвычайного ведомства.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Оренбургской области, скважина находилась в капитальном ремонте. При разгерметизации никто из сотрудников не пострадал. Населению, проживающему поблизости, рекомендовано обратиться к медикам в случае ухудшения самочувствия.