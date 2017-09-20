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Президент ФИБА-Европа оценил работу судей на Евробаскете-2017
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    Президент ФИБА-Европа оценил работу судей на Евробаскете-2017

    8:17  20 Сентября 2017
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    Президент ФИБА-Европа оценил работу судей на Евробаскете-2017

    Стамбул, 20 сентября. Президент ФИБА-Европа Тургай Демирель поделился эмоциями от завершившегося в Стамбуле Евробаскета-2017, а также оценил работу судейского корпуса на турнире.

    По его словам, турнир получился действительно увлекательным, в том числе и потому, что победу впервые в истории одержала Словения, пишут «Известия»

    «Все полуфиналисты были достойны победы, в этих командах собраны звезды не только европейского, но и мирового баскетбола. С каждым Евробаскетом уровень игры становится все выше и выше», — отметил он. 

    Демирель не согласился с тем, что отсутствие арбитров, которые работают на матчах Евролиги, отразилось на зрелищности турнира, а что касается жалоб на судейство, то они были, есть и будут в любом виде спорта.

    «Жалобы появляются в основном на стадии плей-офф, когда команды начинают выбывать из турнира», — подчеркнул он. 

    Как ранее сообщала Газета.Ru, сборная Словении в финале Евробаскета-2017 разобралась с командой Сербии (93:85) и впервые стала победителем турнира. 

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    Автор: Дана Балан
    #стамбул #баскетбол #евробаскет-2017
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