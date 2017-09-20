Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников
Экономика
Доля импортных товаров на российских прилавках достигла минимума
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Доля импортных товаров на российских прилавках достигла минимума

    8:07  20 Сентября 2017
    127

    Доля импортных товаров на российских прилавках достигла минимума

    Москва, 20 сентября. Доля импортных товаров на российских прилавках достигла исторического минимума. Об этом со ссылкой на Росстат сообщают «Известия».

    По итогам второго квартала текущего года доля импортных потребительских товаров на российских прилавках упала до 33%. Доля зарубежных производственных товаров снизилась до 21%. По данным Росстата, показатель стал минимальным за всю историю измерений, которые ведутся с 2005 года.

    В Минпромторге изданию сообщили, что основной причиной снижения доли импортных товаров на российском рынке стало импортозамещение в сфере потребительских товаров. Немаловажную роль в увеличении доли отечественных товаров сыграл перевод производств зарубежных корпораций в Россию.

    Также в стране заметно выросло производство некоторых продуктов питания. Наиболее успешно импортозамещение происходит в овощеводстве. По итогам 2016 года Россия обеспечила себя овощами на 92%, сообщает издание со ссылкой на Минсельхоз.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #импортозамещение #россия #экономика #росстат #товары
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21219

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41177

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19786

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8056

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7306
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        617
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        52703
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        11202
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        21219