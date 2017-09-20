Доля импортных товаров на российских прилавках достигла минимума

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Москва, 20 сентября. Доля импортных товаров на российских прилавках достигла исторического минимума. Об этом со ссылкой на Росстат сообщают «Известия».

По итогам второго квартала текущего года доля импортных потребительских товаров на российских прилавках упала до 33%. Доля зарубежных производственных товаров снизилась до 21%. По данным Росстата, показатель стал минимальным за всю историю измерений, которые ведутся с 2005 года.

В Минпромторге изданию сообщили, что основной причиной снижения доли импортных товаров на российском рынке стало импортозамещение в сфере потребительских товаров. Немаловажную роль в увеличении доли отечественных товаров сыграл перевод производств зарубежных корпораций в Россию.

Также в стране заметно выросло производство некоторых продуктов питания. Наиболее успешно импортозамещение происходит в овощеводстве. По итогам 2016 года Россия обеспечила себя овощами на 92%, сообщает издание со ссылкой на Минсельхоз.