Около 100 тысяч человек эвакуировали в России из-за угроз о «минировании»

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Москва, 20 сентября. Во вторник во время массовых звонков о «минировании» зданий в России было эвакуировано более 100 тысяч человек.

Людей эвакуировали в 14 регионах из торговых, административных зданий и социальных объектов, сообщает РИА Новости. Были проведены проверки на 152 объектах, однако угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Напомним, что во вторник по России прокатилась очередная волна массовых анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. О «минировании» зданий сообщали в Москве, Салехарде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Астрахани и Воронеже.

Ранее сообщалось, что три ТЦ эвакуировали в Ростове-на-Дону после звонков о «минировании».