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Политика
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Россия
Около 100 тысяч человек эвакуировали в России из-за угроз о «минировании»
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    Около 100 тысяч человек эвакуировали в России из-за угроз о «минировании»

    8:10  20 Сентября 2017
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    Около 100 тысяч человек эвакуировали в России из-за угроз о «минировании»

    Москва, 20 сентября. Во вторник во время массовых звонков о «минировании» зданий в России было эвакуировано более 100 тысяч человек.

    Людей эвакуировали в 14 регионах из торговых, административных зданий и социальных объектов, сообщает РИА Новости. Были проведены проверки на 152 объектах, однако угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

    Около 100 тысяч человек эвакуировали в России из-за угроз о «минировании»

    Напомним, что во вторник по России прокатилась очередная волна массовых анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. О «минировании» зданий сообщали в Москве, Салехарде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Астрахани и Воронеже.

    Ранее сообщалось, что три ТЦ эвакуировали в Ростове-на-Дону после звонков о «минировании». 

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #мчс #минирование #звонки
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