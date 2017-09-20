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Политика
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Россия
Более полумиллиона соотечественников вернулись в Россию за 10 лет
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    Более полумиллиона соотечественников вернулись в Россию за 10 лет

    8:16  20 Сентября 2017
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    Более полумиллиона соотечественников вернулись в Россию за 10 лет

    Москва, 20 сентября. В рамках начавшейся в 2007 году программы по переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников в РФ за 10 лет вернулись почти 585 тысяч человек, сообщают в МВД. Большая часть из них — 227 тысяч человек — приехали в Россию с Украины.

    Как отмечают в МВД, популярность программы возвращения в Россию резко возросла после 2012 года — до этого момента в РФ вернулись лишь 58,1 тысяча человек. По мнению экспертов по миграции, такого успеха в репатриации соотечественников удалось достичь только благодаря госпрограмме. В программе переселения в России участвовали 63 региона.

    Более полумиллиона соотечественников вернулись в Россию за 10 лет

    Наиболее значительную волну переселения, отмечает RT, спровоцировала война на востоке Украины: именно тогда раскол в украинском обществе и постоянный страх погибнуть под обстрелами ВСУ вынудил многих уехать в Россию, оставив под бомбежками даже ценные вещи и нужные документы, и больше не задумываться о возвращении обратно. А вот соотечественники из дальнего зарубежья реже возвращаются в Россию.

    На данный момент за рубежом постоянно проживает около 35 млн россиян. 

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    Автор: Валентин Меликов
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