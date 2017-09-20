Минфин России оценил перспективы возврата долга Украиной

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Москва, 20 сентября. Министерство финансов Российской Федерации не ожидает от Украины денежной компенсации части судебных издержек по делу о долге в три миллиарда долларов до 20 сентября текущего года.

По данным ведомства, Киев едва ли вернет денежные средства — до того момента, пока соответствующее решение не примет Апелляционный суд в Лондоне, передает РИА Новости.

Напомним, в марте этого года суд уже обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме три миллиарда долларов, но позднее было решено дождаться решения Апелляционного суда, слушания по делу запланированы на начало будущего года.

По словам главы профильного департамента финансового ведомства Константина Вышковского, в Минфине надеются получить от Киева компенсацию части судебных издержек РФ — крайний срок погашения 20 сентября.