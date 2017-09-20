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Pornhub предложил Николаю Дурову решить проблемы с женщинами с помощью премиум-аккаунта
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    Pornhub предложил Николаю Дурову решить проблемы с женщинами с помощью премиум-аккаунта

    7:44  20 Сентября 2017  /обновлено: 7:58  20 Сентября 2017
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    Pornhub предложил Николаю Дурову решить проблемы с женщинами с помощью премиум-аккаунта

    Москва, 20 сентября. Российское подразделение Pornhub предложило старшему брату Павла Дурова Николаю премиум-аккаунт на порно-сайте. Об этом со ссылкой на страничку ресурса в социальной сети «ВКонтакте» сообщает телеканал «360».

    Поводом для необычного предложения стал конфликт Антона Розенберга и братьев Дуровых. Розенберг заявил, что принимал участие в разработке социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, но в 2017 году был уволен. По его версии, причиной увольнения стал конфликт с Николаем Дуровым, который начался из-за его ухаживаний за невестой Розенберга.

    «Николай Дуров, во избежание подобных проблем готовы подарить премиум на Pornhub», — говорится опубликованном на страничке ресурса сообщении.

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    Автор: Виталий Малясев
    #вконтакте #розенберг #дуров #pornhub
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