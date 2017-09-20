Pornhub предложил Николаю Дурову решить проблемы с женщинами с помощью премиум-аккаунта

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Москва, 20 сентября. Российское подразделение Pornhub предложило старшему брату Павла Дурова Николаю премиум-аккаунт на порно-сайте. Об этом со ссылкой на страничку ресурса в социальной сети «ВКонтакте» сообщает телеканал «360».

Поводом для необычного предложения стал конфликт Антона Розенберга и братьев Дуровых. Розенберг заявил, что принимал участие в разработке социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, но в 2017 году был уволен. По его версии, причиной увольнения стал конфликт с Николаем Дуровым, который начался из-за его ухаживаний за невестой Розенберга.