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Политика
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Политика
США ужесточили правила повторной выдачи виз
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    США ужесточили правила повторной выдачи виз

    7:41  20 Сентября 2017
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    США ужесточили правила повторной выдачи виз

    Вашингтон, 20 сентября. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон распорядился ужесточить правила повторной выдачи виз лицам, нарушающим заявленную цель поездки в США.

    Как пишет The New York Times, ссылаясь на текст телеграммы, лица, запрашивающие визу США, по крайней мере, в течение заявленных месяцев пребывания в стране должны соблюдать объявленные заранее цели поездки.

    При этом, если они в течение этого срока заключат брак с гражданином США, поступят в учебное заведение или найдут работу, это будет расцениваться как дача ложных сведений на собеседовании.

    Как пишет издание, данные меры предпринимаются для борьбы с нелегальной иммиграцией, а также для ужесточения легальной.

    США ужесточили правила повторной выдачи виз

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #рекс тиллерсон #виза
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