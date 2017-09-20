США ужесточили правила повторной выдачи виз

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Вашингтон, 20 сентября. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон распорядился ужесточить правила повторной выдачи виз лицам, нарушающим заявленную цель поездки в США.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на текст телеграммы, лица, запрашивающие визу США, по крайней мере, в течение заявленных месяцев пребывания в стране должны соблюдать объявленные заранее цели поездки.

При этом, если они в течение этого срока заключат брак с гражданином США, поступят в учебное заведение или найдут работу, это будет расцениваться как дача ложных сведений на собеседовании.

Как пишет издание, данные меры предпринимаются для борьбы с нелегальной иммиграцией, а также для ужесточения легальной.