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Политика
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Политика
Президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером»
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    Президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером»

    7:52  20 Сентября 2017
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    Президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером»

    Каракас, 20 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем ответе на прозвучавшие с трибуны ООН обвинения, объявил своего американского коллегу «новым Гитлером» в международной политике.

    Ранее в ходе первого выступления с трибуны штаб-квартиры ООН президент Трамп объявил режим в Венесуэле «социалистической диктатурой», которая принесла неисчислимые страдания народу и предупредил, что США будут продолжать оказывать давление на «коррумпированный режим» и готовы «предпринять другие шаги», если политика властей Венесуэлы не изменится.

    Президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером»

    В ответ Мадуро призвал Трампа «подавиться своими словами» и заявил, что «Венесуэла никому не принадлежит и никому не подчиняется». Президент Венесуэлы обвинил также Трампа в подготовке его убийства.

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    Автор: Валентин Меликов
    #трамп #мадуро
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