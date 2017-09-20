Президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером»

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Каракас, 20 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем ответе на прозвучавшие с трибуны ООН обвинения, объявил своего американского коллегу «новым Гитлером» в международной политике.

Ранее в ходе первого выступления с трибуны штаб-квартиры ООН президент Трамп объявил режим в Венесуэле «социалистической диктатурой», которая принесла неисчислимые страдания народу и предупредил, что США будут продолжать оказывать давление на «коррумпированный режим» и готовы «предпринять другие шаги», если политика властей Венесуэлы не изменится.

В ответ Мадуро призвал Трампа «подавиться своими словами» и заявил, что «Венесуэла никому не принадлежит и никому не подчиняется». Президент Венесуэлы обвинил также Трампа в подготовке его убийства.