В Избранное

Москва, 20 сентября. Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов стал главным открытием армейцев в текущем чемпионате. Молодой форвард рассказал о победном голе в ворота «Бенфики» и поделился ожиданиями от предстоящего матча с красными дьяволами.

По словам 20-летнего футболиста, после забитого в ворота португальцев гола для него ничего не изменилось, кроме появления фамилии в Сети.

«Конечно, это очень приятное и необычное событие — забить гол в Лиге чемпионов. Я, безусловно, этому очень рад, но надо двигаться дальше», — цитирует игрока газета «Известия».

Кроме того, Жамалетдинов выразил надежду на то, что ему удастся сыграть против клуба Жозе Моуриньо во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейский нападающий подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» — великий клуб с традицией, историей и игроками топ-класса.

Также он добавил, что в будущем хотел бы быть похожим на одного из игроков манчестерского клуба, например, Ибрагимовича, Рэшфорда или Лукаку.