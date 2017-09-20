Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Эрдоган: Президент США сожалеет о ситуации с участием турецких охранников
Спорт
Жамалетдинов рассказал, как изменилась его жизнь после гола в ворота «Бенфики»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жамалетдинов рассказал, как изменилась его жизнь после гола в ворота «Бенфики»

    7:47  20 Сентября 2017
    57

    Жамалетдинов рассказал, как изменилась его жизнь после гола в ворота «Бенфики»

    Москва, 20 сентября. Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов стал главным открытием армейцев в текущем чемпионате. Молодой форвард рассказал о победном голе в ворота «Бенфики» и поделился ожиданиями от предстоящего матча с красными дьяволами. 

    По словам 20-летнего футболиста, после забитого в ворота португальцев гола для него ничего не изменилось, кроме появления фамилии в Сети.

    «Конечно, это очень приятное и необычное событие — забить гол в Лиге чемпионов. Я, безусловно, этому очень рад, но надо двигаться дальше», — цитирует игрока газета «Известия»

    Кроме того, Жамалетдинов выразил надежду на то, что ему удастся сыграть против клуба Жозе Моуриньо во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейский нападающий подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» — великий клуб с традицией, историей и игроками топ-класса. 

    Также он добавил, что в будущем хотел бы быть похожим на одного из игроков манчестерского клуба, например, Ибрагимовича, Рэшфорда или Лукаку. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #футбол #цска #манчестер юнайтед #бенфика #жамалетдинов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21219

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41177

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19786

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8056

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7307
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        625
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        52707
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        11203
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        21219