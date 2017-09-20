Более 20 детей и двое взрослых погибли под завалами школы в Мехико

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Мехико, 20 сентября. При обрушении школы в Мехико во время землетрясения погибли 22 ребенка и двое взрослых.

Как передает телеканал Noticieros Television, инцидент произошел во вторник. Здание Colegio Rebsamen рухнуло во время колебаний земной коры. В результате чрезвычайной ситуации погибли 22 ребенка и двое взрослых. Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе восьми детях.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 баллов было зафиксировано во вторник. Подземные толчки происходили в 18.14 по местному времени (21.14 мск). Мощные колебания ощущались на юге Мексики.

По последним данным, катастрофа унесла жизни 149 человек.