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Происшествия
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Происшествия
Более 20 детей и двое взрослых погибли под завалами школы в Мехико
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    Более 20 детей и двое взрослых погибли под завалами школы в Мехико

    7:30  20 Сентября 2017
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    Более 20 детей и двое взрослых погибли под завалами школы в Мехико

    Мехико, 20 сентября. При обрушении школы в Мехико во время землетрясения погибли 22 ребенка и двое взрослых.

    Как передает телеканал Noticieros Television, инцидент произошел во вторник. Здание Colegio Rebsamen рухнуло во время колебаний земной коры. В результате чрезвычайной ситуации погибли 22 ребенка и двое взрослых. Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе восьми детях.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 баллов было зафиксировано во вторник. Подземные толчки происходили в 18.14 по местному времени (21.14 мск). Мощные колебания ощущались на юге Мексики.

    По последним данным, катастрофа унесла жизни 149 человек.

    Более 20 детей и двое взрослых погибли под завалами школы в Мехико

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    Автор: Алия Садыкова
    #мексика #мехико
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