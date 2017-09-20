«Приватбанк» поставил украинских клиентов на колени
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Киев, 20 сентября. Граждане Украины обрушились с критикой на «Приватбанк» после того, как в социальной сети появился снимок одного из его отделений.
На фото видно, что банкоматы расположены настолько низко, что клиентам приходится буквально вставать на колени, чтобы снять денежные средства. Отметим, что даже в очереди люди вынуждены стоять на коленях, потому что по-другому к банкомату просто не подобраться, передает телеканал «360».
Пользователи Сети возмутились и обрушились с критикой на банковское учреждение. Впрочем, некоторые не удивились и иронично отозвались об истории.
Приват 24 pic.twitter.com/nNJMkorvWl— Krus (@IamKrus) September 18, 2017
«А они умеют поставить людей на колени», — написал один из пользователей.