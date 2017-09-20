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Происшествия
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Украина
«Приватбанк» поставил украинских клиентов на колени
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    «Приватбанк» поставил украинских клиентов на колени

    7:29  20 Сентября 2017
    289

    «Приватбанк» поставил украинских клиентов на колени

    Киев, 20 сентября. Граждане Украины обрушились с критикой на «Приватбанк» после того, как в социальной сети появился снимок одного из его отделений.

    На фото видно, что банкоматы расположены настолько низко, что клиентам приходится буквально вставать на колени, чтобы снять денежные средства. Отметим, что даже в очереди люди вынуждены стоять на коленях, потому что по-другому к банкомату просто не подобраться, передает телеканал «360»

    Пользователи Сети возмутились и обрушились с критикой на банковское учреждение. Впрочем, некоторые не удивились и иронично отозвались об истории.

    «А они умеют поставить людей на колени», — написал один из пользователей.  

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    Автор: Дана Балан
    #украина #банкомат #приватбанк
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