«Приватбанк» поставил украинских клиентов на колени

В Избранное

Киев, 20 сентября. Граждане Украины обрушились с критикой на «Приватбанк» после того, как в социальной сети появился снимок одного из его отделений.

На фото видно, что банкоматы расположены настолько низко, что клиентам приходится буквально вставать на колени, чтобы снять денежные средства. Отметим, что даже в очереди люди вынуждены стоять на коленях, потому что по-другому к банкомату просто не подобраться, передает телеканал «360».

Пользователи Сети возмутились и обрушились с критикой на банковское учреждение. Впрочем, некоторые не удивились и иронично отозвались об истории.