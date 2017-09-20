Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению ДРСМД

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Нью-Йорк, 20 сентября. Между Россией и США продолжаются консультации по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но у Москвы есть вопросы по выполнению соглашения Вашингтоном. Об этом по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении договора, но без нарушений со стороны США, которые могут иметь место.

«У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — сообщил глава МИД России.

Министр подчеркнул, что Вашингтон также предъявляет Москве претензии, но не может их обосновать.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет приверженность взятым на себя по ДРСМД обязательствам, сообщает Газета.ru.