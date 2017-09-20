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Политика
Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению ДРСМД
Политика
Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению ДРСМД
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    Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению ДРСМД

    7:21  20 Сентября 2017
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    Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению ДРСМД

    Нью-Йорк, 20 сентября. Между Россией и США продолжаются консультации по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но у Москвы есть вопросы по выполнению соглашения Вашингтоном. Об этом по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении договора, но без нарушений со стороны США, которые могут иметь место.

    «У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — сообщил глава МИД России.

    Министр подчеркнул, что Вашингтон также предъявляет Москве претензии, но не может их обосновать.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет приверженность взятым на себя по ДРСМД обязательствам, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #лавров #дрсмд
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