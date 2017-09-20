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Общество
Полиция Австралии ожидает крупный теракт в Сиднее
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    Полиция Австралии ожидает крупный теракт в Сиднее

    7:20  20 Сентября 2017
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    Полиция Австралии ожидает крупный теракт в Сиднее

    Сидней, 20 сентября. В Сиднее произойдет крупный теракт, «это неизбежно», заявил помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мердок.

    Как пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на слова Мердока, он руководит контртеррористическим отделом. Спикер сообщил, что правоохранительные органы в Австралии отлично выполняют свою работу. Несмотря на это, по мнению Мердока, крупный теракт в Сиднее все равно произойдет, это неизбежно.

    Он также отметил, что главную угрозу представляют «одиночки» или группировки, о которых властям ничего неизвестно.

    Полиция Австралии ожидает крупный теракт в Сиднее

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    Автор: Алия Садыкова
    #теракт #сидней #автсралия
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