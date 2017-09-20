Ученые обнаружили связь между сексом и агрессией

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Нью-Йорк, 20 сентября. Исследователи из университета Нью-Йорка обнаружили интересную связь между сексом и агрессией.

По мнению специалистов, агрессия и секс связаны между собой на уровне мозга. Но это наблюдается только у мужских особей. Данные об открытии были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Согласно исследованию, клетки, которые управляют половым влечением и агрессией, расположены у самок с разных сторон гипоталамуса. У самцов они перемешаны и могут исполнять и ту, и другую функцию.

По мнению ученых, это подтверждает тот факт, что самцы всех видов млекопитающих, в целом более агрессивны и сексуально активны, чем женские особи. По мнению исследователей, это связано не только с разным уровнем половых гормонов, но и с тем, как устроен мозг представителей того и другого пола.

Ранее сообщалось, что исследователи из США заявили, что обнаружили способ увеличить продолжительность жизни.