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Общество
Мошенники используют «социальную инженерию» для кражи денег с банковских карт россиян
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    Мошенники используют «социальную инженерию» для кражи денег с банковских карт россиян

    7:31  20 Сентября 2017
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    Мошенники используют «социальную инженерию» для кражи денег с банковских карт россиян

    Москва, 20 сентября. Интернет-мошенники в России придумали новую схему «сравнительно честного отъема денег у населения» с использованием так называемого метода «социальной инженерии» — а если сказать проще, обмана доверчивых пользователей Интернет. 

    Суть метода очень проста, отмечают специалисты по кибербезопасности компании Zecurion — мошенники пользуются доверчивостью продавцов на различных интернет-ресурсах. Выступая в роли покупателей, они предлагают сразу перевести деньги на карточку продавцу, а для того, чтобы транзакция прошла успешно, кроме номера пластиковой карты просят указать CVV-код на ее обратной стороне. После этого доверчивый продавец мгновенно лишается денег.

    Мошенники используют «социальную инженерию» для кражи денег с банковских карт россиян

    Как сообщили газете «Известия» в компании «Информзащита», киберворам удалось в 2016 году украсть с банковских карт россиян 700 млн рублей. На таких порталах как Avito и «Юла» в России продают различные товары около 10 млн россиян — и потенциальными жертвами мошенников являются не менее 0,2% из них, то есть порядка 20 тысяч человек.

    «Необходимо помнить главное правило — обратная сторона карты предназначена для владельца, и никогда не передавать свою карту даже официантам в ресторане», — подчеркнули в «Информзащите».

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    Автор: Валентин Меликов
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