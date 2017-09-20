Мошенники используют «социальную инженерию» для кражи денег с банковских карт россиян

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Москва, 20 сентября. Интернет-мошенники в России придумали новую схему «сравнительно честного отъема денег у населения» с использованием так называемого метода «социальной инженерии» — а если сказать проще, обмана доверчивых пользователей Интернет.

Суть метода очень проста, отмечают специалисты по кибербезопасности компании Zecurion — мошенники пользуются доверчивостью продавцов на различных интернет-ресурсах. Выступая в роли покупателей, они предлагают сразу перевести деньги на карточку продавцу, а для того, чтобы транзакция прошла успешно, кроме номера пластиковой карты просят указать CVV-код на ее обратной стороне. После этого доверчивый продавец мгновенно лишается денег.

Как сообщили газете «Известия» в компании «Информзащита», киберворам удалось в 2016 году украсть с банковских карт россиян 700 млн рублей. На таких порталах как Avito и «Юла» в России продают различные товары около 10 млн россиян — и потенциальными жертвами мошенников являются не менее 0,2% из них, то есть порядка 20 тысяч человек.