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Экономика
В России зафиксировали рост импорта антибиотиков на 16%
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    В России зафиксировали рост импорта антибиотиков на 16%

    7:10  20 Сентября 2017
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    В России зафиксировали рост импорта антибиотиков на 16%

    Москва, 20 сентября. В 2017 году в России вырос импорт антибактериальных препаратов. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитической фармацевтической компании RNS Pharma, за восемь месяцев 2017 года поставки увеличились на 16% по сравнению с тем же периодом  2016 года.

    Несмотря на это, в денежном эквиваленте на импорте российские компании заработали лишь на 3% больше средств, чем годом ранее.

    С января по август этого года в Россию было ввезено 449,7 миллионов штук антибиотиков. Для сравнения: в 2015 году импортировали 384,3 млн штук. По мнению экспертов, рост импорта связан с увеличением покупательной способности населения.

    В России зафиксировали рост импорта антибиотиков на 16%

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    Автор: Алия Садыкова
    #лекарства #антибиотики
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