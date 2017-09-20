В России зафиксировали рост импорта антибиотиков на 16%

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Москва, 20 сентября. В 2017 году в России вырос импорт антибактериальных препаратов. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитической фармацевтической компании RNS Pharma, за восемь месяцев 2017 года поставки увеличились на 16% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Несмотря на это, в денежном эквиваленте на импорте российские компании заработали лишь на 3% больше средств, чем годом ранее.

С января по август этого года в Россию было ввезено 449,7 миллионов штук антибиотиков. Для сравнения: в 2015 году импортировали 384,3 млн штук. По мнению экспертов, рост импорта связан с увеличением покупательной способности населения.