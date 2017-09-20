Вопреки санкциям: немецкие и австрийские депутаты посетят Крым

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Ялта, 20 сентября. Немецкие и австрийские депутаты собираются приехать в Крым будущей весной, для них визит на российский полуостров станет первым после его воссоединения с материковой частью РФ.

По информации газеты «Известия», немецко-австрийская делегация прибудет в Ялту для участия в Международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

По словам председателя правления фонда ЯМЭФ Андрея Назарова, ожидается прибытие 50 парламентариев из этих двух стран.

Немецкий депутат, который пожелал остаться неизвестным, рассказал изданию, что «делегация отправится в Крым, невзирая на санкции и политическое давление, поскольку это важный знак примирения с российской стороной».