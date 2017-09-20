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Вопреки санкциям: немецкие и австрийские депутаты посетят Крым
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    Вопреки санкциям: немецкие и австрийские депутаты посетят Крым

    7:15  20 Сентября 2017
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    Вопреки санкциям: немецкие и австрийские депутаты посетят Крым

    Ялта, 20 сентября. Немецкие и австрийские депутаты собираются приехать в Крым будущей весной, для них визит на российский полуостров станет первым после его воссоединения с материковой частью РФ.

    По информации газеты «Известия», немецко-австрийская делегация прибудет в Ялту для участия в Международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

    По словам председателя правления фонда ЯМЭФ Андрея Назарова, ожидается прибытие 50 парламентариев из этих двух стран.

    Вопреки санкциям: немецкие и австрийские депутаты посетят Крым

    Немецкий депутат, который пожелал остаться неизвестным, рассказал изданию, что «делегация отправится в Крым, невзирая на санкции и политическое давление, поскольку это важный знак примирения с российской стороной». 

    «Мои знакомые, которые были там в последние годы, привозили с собой исключительно позитивные впечатления и новые решения для развития экономики и межрегионального взаимодействия», — отметил политик. 

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    Автор: Дана Балан
    #крым #форум #ялта #ямэф
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