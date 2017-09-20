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Происшествия
«Мария» набирает силу и двигается на Пуэрто-Рико
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    «Мария» набирает силу и двигается на Пуэрто-Рико

    6:59  20 Сентября 2017
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    «Мария» набирает силу и двигается на Пуэрто-Рико

    Москва, 20 сентября. Максимальный уровень тревоги объявили в Доминикане из-за надвигающегося урагана «Мария».

    Как передает Национальная служба предупреждения ураганов США, в среду вечером или в четверг утром стихия пройдет немного севернее побережья Доминиканской Республики.

    Ожидается, что в ближайшее время «Мария» доберется и до Пуэрто-Рико.

    Ученые прогнозируют ветер со скоростью до 300 км/ч. Сейчас урагану присвоена пятая – наивысшая категория опасности.

    Напомним, ранее «Мария» затронула островное государство Доминика. По данным местных властей, стихия уничтожила «все, что можно купить за деньги». Накануне ураган «Мария» также прошел над французским островом Мартиника.

    «Мария» набирает силу и двигается на Пуэрто-Рико

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    Автор: Алия Садыкова
    #ураган #ураган мария
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