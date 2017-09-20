Астрономы открыли огромную карликовую планету за орбитой Нептуна

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Лондон, 20 сентября. Ранее неизвестную карликовую планету 2010 JO179 с необычно наклоненной орбитой открыли исследователи космоса. Она находится за орбитой Нептуна.

Карликовая планета расположена в дальней части Солнечной системы. Диаметр небесного тела составляет 900 километров, что делает его достаточно крупным космическим объектом. Информация об открытии была опубликована в статье на портале arXiv.org.

Свое открытие астрономы смогли сделать, изучив архивные данные автоматизированного телескопа Pan-STARRS 1, который предназначен для поиска астероидов, комет и малых небесных тел.

Ранее сообщалось, что ученые NASA заявили, что Земля не столкнется с планетой Нибиру.