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Астрономы открыли огромную карликовую планету за орбитой Нептуна
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    Астрономы открыли огромную карликовую планету за орбитой Нептуна

    7:03  20 Сентября 2017
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    Астрономы открыли огромную карликовую планету за орбитой Нептуна

    Лондон, 20 сентября. Ранее неизвестную карликовую планету 2010 JO179 с необычно наклоненной орбитой открыли исследователи космоса. Она находится за орбитой Нептуна.

    Карликовая планета расположена в дальней части Солнечной системы. Диаметр небесного тела составляет 900 километров, что делает его достаточно крупным космическим объектом. Информация об открытии была опубликована в статье на портале arXiv.org.

    Астрономы открыли огромную карликовую планету за орбитой Нептуна

    Свое открытие астрономы смогли сделать, изучив архивные данные автоматизированного телескопа Pan-STARRS 1, который предназначен для поиска астероидов, комет и малых небесных тел.

    Ранее сообщалось, что ученые NASA заявили, что Земля не столкнется с планетой Нибиру. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ученые #наука #космос
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