Делегация России покинула заседание Генассамблеи ООН, чтобы не слушать Грибаускайте

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Нью-Йорк, 20 сентября. Российская делегация покинула заседание Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, которая обвинила Россию в отработке сценариев нападения на Запад.

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила во вторник с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Перед ее выступлением зал покинули председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

Грибаускайте накануне провела встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, на которой пожаловалась на «угрозу всему человечеству, исходящую от учений «Запад-2017», сообщает RT. На выступлении в Генассамблеи президент Литвы развила тему, заявив, что «Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад».