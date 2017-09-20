Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Лавров сообщил о вопросах к США по выполнению ДРСМД
Политика
Делегация России покинула заседание Генассамблеи ООН, чтобы не слушать Грибаускайте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Делегация России покинула заседание Генассамблеи ООН, чтобы не слушать Грибаускайте

    6:56  20 Сентября 2017
    326

    Делегация России покинула заседание Генассамблеи ООН, чтобы не слушать Грибаускайте

    Нью-Йорк, 20 сентября. Российская делегация покинула заседание Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, которая обвинила Россию в отработке сценариев нападения на Запад.

    Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила во вторник с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Перед ее выступлением зал покинули председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

    Грибаускайте накануне провела встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, на которой пожаловалась на «угрозу всему человечеству, исходящую от учений «Запад-2017», сообщает RT. На выступлении в Генассамблеи президент Литвы развила тему, заявив, что «Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #оон #грибаускайте
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1181

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26337

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19759

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8045

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7287
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        406
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        6879
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2470
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1181