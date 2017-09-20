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Банк России собирается ввести временную администрацию в «Бинбанке» — СМИ
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    Банк России собирается ввести временную администрацию в «Бинбанке» — СМИ

    7:06  20 Сентября 2017
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    Банк России собирается ввести временную администрацию в «Бинбанке» — СМИ

    Москва, 20 сентября. В ближайшее время российский Центробанк может ввести временную администрацию в «Бинбанке», после чего банк будет передан в Фонд консолидации банковского сектора.

    Такую информацию распространили источники, близкие к ЦБ и «Бинбанку» — «три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы», сообщает газета «Ведомости».

    Банк России собирается ввести временную администрацию в «Бинбанке» — СМИ

    Вместе с «Бинбанком» в Фонд консолидации банковского сектора могут отойти «Бинбанк диджитал» и «Ростбанк», который в настоящее время проходит санацию, организованную вторым владельцем банка, Микаилом Шишхановым.

    Газете не удалось получить комментариев от основателя «Бинбанка» Михаилом Гуцериевым, а председатель правления «Бинбанка» Евгений Давыдович отказался комментировать «гипотетические слухи».

    В настоящее время «Бинбанк» занимает 12 место по России по размеру активов, которые превышают 1,12 млрд рублей.

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    Автор: Валентин Меликов
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