Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов в РФ

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Москва, 20 сентября. Союз автошкол в России предлагает разделить водителей на любителей и профессионалов. С таким предложением активисты обратились к главе ГИБДД РФ. По мнению инициаторов, такое разделение даст возможность смягчить требования к любителям и повысить — к профессионалам.

Как рассказал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов газете «Известия», водителей-любителей не надо перегружать знаниями, которые им никогда не понадобятся. Для них учебную нагрузку можно снизить примерно на 30%.

В то же время авторы проекта предлагают усилить подготовку и контроль тех водителей, которые работают с пассажирами, занимаются грузовыми перевозками.