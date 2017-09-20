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Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов в РФ
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    Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов в РФ

    9:14  20 Сентября 2017
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    Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов в РФ

    Москва, 20 сентября. Союз автошкол в России предлагает разделить водителей на любителей и профессионалов. С таким предложением активисты обратились к главе ГИБДД РФ. По мнению инициаторов, такое разделение даст возможность смягчить требования к любителям и повысить — к профессионалам.

    Как рассказал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов газете «Известия», водителей-любителей не надо перегружать знаниями, которые им никогда не понадобятся. Для них учебную нагрузку можно снизить примерно на  30%.

    В то же время авторы проекта предлагают усилить подготовку и контроль тех водителей, которые работают с пассажирами, занимаются грузовыми перевозками. 

    Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов в РФ

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    Автор: Алия Садыкова
    #водитель #автошкола
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