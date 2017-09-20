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Политика
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Политика
Глава МИД РФ считает, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС была бы полезной
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    Глава МИД РФ считает, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС была бы полезной

    8:00  20 Сентября 2017
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    Глава МИД РФ считает, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС была бы полезнойМосква, 20 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме была бы полезной для оценки состояния диалога между странами.

    По словам Лаврова, если «оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма и весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств», сообщает ТАСС.

    Кроме этого, министр иностранных дел РФ напомнил о том, что президенты России и США уже встречались в Гамбурге во время работы саммита «группы двадцати». Сергей Лавров считает, что сейчас между странами идет непростой диалог.

    Глава МИД РФ считает, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС была бы полезной

    Ранее Глава МИД России напомнил американскому коллеге Рексу Тиллерсону, что США «незваный гость» в Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
    #лавров #мид рф #атэс
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