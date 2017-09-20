Сирия: боевики готовы передать властям КПП «Насиб» на границе с Иорданией

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Дамаск, 20 сентября. Боевики готовы передать правительству контроль над ключевым пограничным контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Насиб» на сирийско-иорданской границе в обмен на освобождение 100 сторонников. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«После введения зоны деэскалации на юге республики и стабилизации обстановки сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон активизировало переговоры с группировками «бригада Ярмук», «Аль Фаладж» и «Лива Усуд ас-Суна» о разблокировании участка трассы от Хербет-Эль-Газзала до Насиба и возвращении под контроль сирийской администрации пограничного перехода», — сообщил источник агентства.

В обмен на возвращение контроля над важным КПП боевики потребовали освободить 100 своих сторонников. Теперь российскому Центру предстоит привести Дамаск и представителей вооруженных группировок к соглашению.

Источник отмечает, что на боевиков оказывают давление спецслужбы Иордании, которая теряет более 800 млн долларов в год из-за блокирования торгового сообщения с Сирией. Представители группировок уже вывезли из терминала имущество и вооружение, теперь решение вопроса зависит от официального Дамаска.