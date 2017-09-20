Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
«Приватбанк» поставил украинских клиентов на колени
Происшествия
Жертвами землетрясения в Мехико стали 97 человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жертвами землетрясения в Мехико стали 97 человек

    6:33  20 Сентября 2017
    34

    Жертвами землетрясения в Мехико стали 97 человек

    Мехико, 20 сентября. Жертвами землетрясения, которое произошло в столице Мексики, стали 97 человек. Глава службы спасения предоставил уточненные данные.

    Руководитель службы спасения Луис Фелипе Пуэнте Пуэнте озвучил телеканалу Imagen Television новые данные о погибших. Сейчас в столице Мексики в результате землетрясения погибли 97 человек, тем самым общее число жертв возросло до 204.

    Напомним, что землетрясение произошло в этот вторник. Подземные толчки были зарегистрированы в 21.14 по московскому времени на юге страны. Министерство внутренних дел Мексики объявило в стране чрезвычайное положение.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #землетрясения #мексика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1183

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26340

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19759

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8045

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7288
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        406
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        6879
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2470
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1181