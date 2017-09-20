Жертвами землетрясения в Мехико стали 97 человек

В Избранное

Мехико, 20 сентября. Жертвами землетрясения, которое произошло в столице Мексики, стали 97 человек. Глава службы спасения предоставил уточненные данные.

Руководитель службы спасения Луис Фелипе Пуэнте Пуэнте озвучил телеканалу Imagen Television новые данные о погибших. Сейчас в столице Мексики в результате землетрясения погибли 97 человек, тем самым общее число жертв возросло до 204.

Напомним, что землетрясение произошло в этот вторник. Подземные толчки были зарегистрированы в 21.14 по московскому времени на юге страны. Министерство внутренних дел Мексики объявило в стране чрезвычайное положение.