Минпромторг предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафакта
Москва, 20 сентября. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафактных изделий легкой промышленности.
В ведомстве подготовили проект постановления правительства, который изменяет порядок уничтожения контрафактов, сообщает газета «Известия».
Из порядка ликвидации некачественной обуви, одежды, белья и других изделий может исчезнуть процедура конфискации товаров и оценка их стоимости, присвоения товарного кода.
В Минпромторге считают, что принятие документа в обновленном варианте позволит уменьшить расходы на хранение контрафактных товаров и необходимые экспертизы. По мнению экспертов, благодаря изменениям, процесс от изъятия до уничтожения контрафакта можно будет сократить на 2–8 недель. Проект постановления находится на рассмотрении Росимущества, Роспотребнадзора, Минфина и Минэкономразвития.