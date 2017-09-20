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Россия
Минпромторг предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафакта
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    Минпромторг предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафакта

    6:16  20 Сентября 2017
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    Минпромторг предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафакта

    Москва, 20 сентября. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафактных изделий легкой промышленности.

    В ведомстве подготовили проект постановления правительства, который изменяет порядок уничтожения контрафактов, сообщает газета «Известия».

    Из порядка ликвидации некачественной обуви, одежды, белья и других изделий может исчезнуть процедура конфискации товаров и оценка их стоимости, присвоения товарного кода.

    Минпромторг предлагает ускорить процедуру уничтожения контрафакта

    В Минпромторге считают, что принятие документа в обновленном варианте позволит уменьшить расходы на хранение контрафактных товаров и необходимые экспертизы. По мнению экспертов, благодаря изменениям, процесс от изъятия до уничтожения контрафакта можно будет сократить на 2–8 недель. Проект постановления находится на рассмотрении Росимущества, Роспотребнадзора, Минфина и Минэкономразвития. 

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #минпромторг #контрафакт
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