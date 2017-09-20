В Избранное

Сирия, 20 сентября. Армия правительства Сирии освободила от террористов «Исламского государства»* девять деревень в провинции Хомс, в Дейр эз-Зоре военные обнаружили склад, где боевики изготавливали джихад-мобили. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободила от террористов «Исламского государства» девять деревень в Хомсе.

«Исламское государство»: боевикам перекрыли дорогу из района Рамила в Хай аль-Таура в провинции Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в районе деревни Маан в провинции Хама были уничтожены около 30 боевиков.

Провинция Алеппо

Отряды полиции ССА** обнаружили и уничтожили 95 СВУ террористов «Исламского государства» в районе Тилалайн на севере Алеппо, сообщается в Twitter (@WyvernReports).

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии освободила от террористов «Исламского государства» девять деревень в центральной части провинции Хомс: Аль-Шалишат, Ум Тин, Аль-Набтия, Аль-Мадамия, Расм аль-Тавиль, Бийут аль-Низаль, Аль-Кантра, Дарт аль-Сатхия и Дарт аль-Низаль, сообщает портал Almasdarnews.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии обнаружила цех для подготовки джихад-мобилей «Исламского государства» в деревне Айяш к северо-востоку от Дейр эз-Зора. Среди прочего, солдаты нашли джихад-мобиль террористов «Исламского государства», сконструированный на базе БРДМ-2 с ПТРК «Малютка», сообщает портал Muraselon.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. В данный момент САА проводятся работы по укреплению плацдарма и развивается наступление вглубь территорий, которые до этого несколько лет контролировало «Исламское государство». Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Ракка

SDF**** захватили цех по производству снарядов «Исламского государства» в Ракке, достигли элеватора и перекрыли для террористов «Исламского государства» дорогу из района Рамила в Хай аль-Таура, сообщается в Twitter (@AfarinMamosta).

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ* уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Главными союзниками в наступлении «Хайят Тахрир аш-Шам» на армию правительства Сирии в северной Хаме стали поддерживаемые США группировки «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Наср», сообщает пользователь Twitter @WithinSyriaBlog.

Сирийские спецслужбы вместе с регулярными подразделениями сирийской армии отбили масштабную атаку боевиков на севере Хамы. Основное столкновение развернулось близ населенного пункта Маан, сказано в сообщении портала Almasdarnews.

В Twitter (@WithinSyriaBlog) cообщается, что только в районе деревни Маан были уничтожены около 30 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Масштабное наступление боевиков в северной Хаме захлебнулось. Сами группировки обвиняют в этом турецких шпионов. Наступление все еще продолжается, возможны более сильные волны атаки, сообщает пользователь Twitter @WithinSyriaBlog.

В ходе отражения атак в северной Хаме правительственные войска уничтожили джихад-мобиль «Хайят Тахрир аш-Шам», а также множество боевиков и их командиров, в числе которых выходцев из средней Азии, сообщает пользователь Twitter @ IvanSidorenko1.

В ходе отражения атак правительственные войска эвакуировали мирных жителей населенных пунктов Аль-Кахира, Аль-Шатха, Аль-Талайсия и холма Аль-Сода под давлением боевиков, сообщает пользователь Twitter @ IvanSidorenko1.

Бои за населенный пункт Талайсия продолжаются, армии правительства Сирии пока не удалось восстановить контроль над деревней, сообщает пользователь Twitter @ IvanSidorenko1.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Провинция Хасака

Сообщается, что блокпост армии правительства Сирии в провинции задержал и развернул конвой США, направляющийся к позициям курдов, сказано в Twitter (@MaximMansour).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)