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Политика
Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей
Политика
Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей
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    Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

    5:52  20 Сентября 2017
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    Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

    Нью-Йорк, 20 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил американскому коллеге Рексу Тиллерсону, что США «незваный гость» в Сирии. Об этом российский министр заявил по итогам встречи с Госсекретарем Соединенных Штатов во вторник.

    Лавров отметил, что обстановке в Сирии на встрече уделялось особое внимание. Министр подчеркнул, что российские и американские военные поддерживают контакт, чтобы не допустить конфликтов и продолжают согласовывать те шаги, «которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали».

    Тем не менее, глава МИД России заявил, что возглавляемая США коалиция находится на территории Сирии без приглашения сирийского правительства.

    «Мы, естественно, подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», — сообщил Лавров.

    Министр отметил, что Россия видит эту реальность и возможность ее использования для борьбы с терроризмом.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #сирия #лавров #тиллерсон
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