Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей
Весь мир
Две туристки из России обратились в посольство после землетрясения в Мексике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Две туристки из России обратились в посольство после землетрясения в Мексике

    5:34  20 Сентября 2017
    49

    Две туристки из России обратились в посольство после землетрясения в Мексике

    Мехико, 20 сентября. В российское посольство в Мексике после землетрясения обратились две россиянки, данных о пострадавших гражданах России нет. Об этом со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Андрея Трояновского сообщает ТАСС.

    Сотрудник посольства отметил, что после землетрясения за консультацией обратились только две туристки из России, которых обеспокоили подземные толчки.

    «С ними встретились, предоставили всю необходимую информацию, в том числе и о возможности вылететь на родину», — сообщил Трояновский.

    Сотрудник консульства отметил, что информации о пострадавших россиянах не поступало. Но посольство продолжает поддерживать постоянный контакт с дежурными службами и Красным Крестом.

    Две туристки из России обратились в посольство после землетрясения в Мексике

    Напомним, накануне недалеко от города Пуэбла-де-Сарагоса в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки произошли на глубине 51 км, очаг землетрясения находился в 49 км к западу от Пуэбла-де-Сарагоса, сообщает RT. По последним данным, в результате землетрясения погибли, по меньшей мере, 139 человек.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #россияне #землетрясение #посольство #мексика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1148

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26315

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19748

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8040

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7276
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        40
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        6591
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2430
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1148