Две туристки из России обратились в посольство после землетрясения в Мексике

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Мехико, 20 сентября. В российское посольство в Мексике после землетрясения обратились две россиянки, данных о пострадавших гражданах России нет. Об этом со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Андрея Трояновского сообщает ТАСС.

Сотрудник посольства отметил, что после землетрясения за консультацией обратились только две туристки из России, которых обеспокоили подземные толчки.

«С ними встретились, предоставили всю необходимую информацию, в том числе и о возможности вылететь на родину», — сообщил Трояновский.

Сотрудник консульства отметил, что информации о пострадавших россиянах не поступало. Но посольство продолжает поддерживать постоянный контакт с дежурными службами и Красным Крестом.

Напомним, накануне недалеко от города Пуэбла-де-Сарагоса в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки произошли на глубине 51 км, очаг землетрясения находился в 49 км к западу от Пуэбла-де-Сарагоса, сообщает RT. По последним данным, в результате землетрясения погибли, по меньшей мере, 139 человек.