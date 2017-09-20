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Во время тренировки погиб воспитанник академии «Ювентуса»
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    Во время тренировки погиб воспитанник академии «Ювентуса»

    4:36  20 Сентября 2017
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    Во время тренировки погиб воспитанник академии «Ювентуса»

    Турин, 20 сентября. Воспитанник академии «Ювентуса» погиб во время тренировки из-за падения ворот. Об этом сообщает New York Daily News.

    По данным издания, погиб девятилетний воспитанник академии Томмазо Серасе, игравший на поле в роли вратаря. Во время тренировки мальчик начал раскачиваться на верхней перекладине ворот, в результате конструкция упала на голову ребенку. Юный вратарь при падении также ударился головой о деревянный пол. Серасе оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ребенка.

    Напомним, ранее во время тренировки погиб футболист черногорского клуба «Бокель» Горан Ленац. Мужчина был застрелен неизвестным преступником, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #футбол #италия #ребенок #ювентус #погиб
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